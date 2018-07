Expectativa por plano nos EUA faz índice disparar 8,4% A Bolsa de Valores de São Paulo fechou os negócios desta segunda-feira com fortíssima alta, em linha com o otimismo generalizado dos mercados globais com o anúncio de um programa do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, para recuperar a economia da crise. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 8,4 por cento, para 38.315 pontos, no maior alta nível desde 4 de novembro. O giro financeiro da sessão totalizou 4,6 bilhões de reais. Assim como em Wall Street, as ações de empresas do setor de siderurgia lideraram os ganhos. A expectativa é de que elas sejam as mais beneficiadas com o plano de investimentos em infra-estrutura anunciado por Obama no sábado, que seria o maior desde a década de 1950. (Reportagem de Aluísio Alves)