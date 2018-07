Expectativa sobre Fed impulsiona bolsas da Ásia As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, graças às expectativas sobre um novo corte nos juros pelo Federal Reserve, o que animaria a maior economia do mundo e um dos principais destinos das exportações da região. O banco central norte-americano reduziu a taxa de juros em 0,75 ponto percentual na semana passada e as expectativs são de que haja novo corte nesta quarta-feira, provavelmente de 0,5 ponto percentual, em uma dose dupla de incentivo monetários em oito dias. O índice MSCI, da Ásia Pacífico exceto Japão, subia 0,66 por cento, a 367 pontos. "Se o Fed desapontar e cortar apenas 0,25 ponto, será negativo do ponto de vista do apetite por risco, mas ao mesmo tempo daria algum suporte para o dólar", disse Michael Klawitter, estrategista do Dresdner Kleinwort. O índice japonês Nikkei fechou em forte alta de 2,99 por cento, para 13.478 pontos. Na Coréia do Sul a bolsa avançou 0,66 por cento, a 1.637 pontos. Em Hong Kong o índice Hang Seng fechou em alta de 0,99 por cento, para 24.291 pontos. Por outro lado, na Austrália o índice S&P/ASX 200 caiu 2,45 por cento, com os ajustes ante as quedas asiáticas na segunda-feira, quando a bolsa não operou por conta de um feriado.