Expert XP 2022 terá Theresa May e Serena Williams com transmissão online

A 12ª edição da Expert XP, o festival de investimentos da XP, será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, no São Paulo Expo. A novidade deste ano é que o evento será pela primeira vez híbrido, com transmissão gratuita pelo site oficial.

A XP espera a presença de 30 mil pessoas no festival, além de mais de 1 milhão de internautas na transmissão online. A última edição presencial da Expert XP foi em 2019, antes da pandemia de coronavírus.

O tema principal do evento deste ano é “O futuro pelo olhar de quem transforma”, e especialistas, empresários e influenciadores abordarão assuntos como investimentos, tecnologia, ESG, empreendedorismo e inovação. Serão mais de 35 horas de conteúdo.

“A gente procura se superar a cada ano trazendo pessoas e conteúdos relevantes, sempre em novos formatos, para que esse conhecimento ganhe cada vez mais amplitude, chegue a mais pessoas e as ajude a gerenciar melhor sua vida financeira”, explica Carolina Namora, head de Marketing da XP.

Ela diz que a Expert XP, considerado o maior evento de investimentos do mundo, busca trazer as melhores referências e os maiores especialistas do Brasil e do mundo “para compartilhar com o público as suas visões e principalmente temas atuais e também histórias inspiradoras”.

O elenco de palestrantes conta com Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido entre 2016 e 2019; Serena Williams, tenista que venceu 23 torneios de Grand Slam; e Lawrence H. Summers, economista renomado e secretário do Tesouro dos Estados Unidos de 1999 a 2001. A abertura do evento será feita pelo fundador da XP, Guilherme Benchimol, e pelo CEO Thiago Maffra.

Entre os brasileiros, participam da 12ª edição da Expert XP Nathalia Arcuri, fundadora e CEO do Me Poupe!; Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões; e Thiago Nigro, CEO e fundador do Grupo Primo. A influenciadora e humorista Gkay, com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, também é presença confirmada.

O festival tem ainda palestras de Amy Webb, professora de Previsão Estratégica na New York University (NYU) e CEO do Future Today Institute; Carlos Alberto Sicupira, fundador da 3G Capital; Howard Marks, sócio-fundador e co-chairman da Oaktree Capital Management; e Adriana Barbosa, CEO da Pretahub e presidente do Instituto Feira Preta.

O evento de agosto também traz nomes importantes de duas das maiores empresas de tecnologia do mundo: Fabio Coelho, CEO da filial brasileira do Google, e Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.

“Vai ser uma oportunidade de rever pessoas, estar lado a lado a grandes nomes do mercado financeiro”, avalia a head de Marketing da XP.

Inicialmente, quando foi criada em 2011, a Expert XP era voltada aos assessores de investimentos da corretora, e apenas em 2017 o público geral passou a ter acesso à programação. Com a pandemia, os organizadores precisaram transformar o evento em 100% online, aumentando assim o número de pessoas que acompanharam as duas últimas edições.

Para participar presencialmente dos dois dias do evento, o ingresso custa a partir de R$ 1.100 – clientes XP têm 50% de desconto.

O festival online é gratuito, mas é preciso se inscrever pelo site. O cadastro dá direito a benefícios, como um mês de conteúdos exclusivos com recomendações de carteiras, relatórios e avisos sobre investimentos.