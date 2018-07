Exportação chinesa para EUA cai para 14,4% em 2007 O crescimento das exportações chinesas para os EUA se desacelerou para 14,4% no período de 12 meses encerrado em dezembro de 2007, ante uma expansão de 15,1% registrada nos 11 meses do ano passado até novembro. Para a o bloco europeu, o crescimento também se desacelerou para 29,2%, de 29,8%, nas mesmas bases comparativas. O declínio do superávit de dezembro de 2007 ante o mês anterior na China foi motivado por um enfraquecimento da demanda global, especialmente nos EUA, segundo o economista do Bank of American, Wang Tao. Citando um esfriamento potencial do consumo nos EUA, Wang afirmou que, provavelmente, haverá um "crescimento zero" do superávit chinês este ano. "Mas ainda assim deve ser em torno de US$ 260 bilhões, um número muito alto". As informações são com agências internacionais.