Exportação da carne de frango brasileira atinge número recorde, diz Cepea

As exportações de carne de frango do Brasil em maio atingiram a receita recorde de R$ 4,48 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), compilados por pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-USP), desde 1997. O valor é 14,7% maior que o de abril e 28,9% maior que o de maio do ano passado.

A receita recorde refletiu o aumento no preço pago pelo produto, que teve média de R$ 10,39/kg no último mês, o maior patamar da história, 11,7% superior à de abril e 24,3% superior à de maio de 2021.

O volume de carne de frango exportado no mês somou 429,7 mil toneladas, o segundo maior da história, atrás somente do volume de julho de 2018, quando foram exportadas 463,9 mil toneladas.

Pesquisadores do Cepea apontam que o aumento do volume se deve à forte demanda por carne de frango no mercado externo, por conta da guerra na Ucrânia, país que já foi um dos maiores produtores de carne de frango da Europa, e pelos contínuos surtos de Influenza Aviária no hemisfério norte.