Exportação total de 150,2 mil toneladas de carne bovina em maio é o melhor resultado do ano

A exportação total de carne bovina (in natura e processada) apresentou aumento de 35% em volume no mês de maio, na comparação com o igual mês de 2018, no melhor resultado para um mês registrado neste ano. Foram embarcadas 150.216 toneladas do produto no mês passado, ante 111.502 toneladas em maio de 2018, segundo informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que compilou os dados fornecidos pelo Ministério da Economia, por meio da Secex/Decex.

A receita cambial no mês passado foi um pouco menor: US$ 573,7 milhões em comparação com US$ 462,9 milhões em maio de 2018, representando aumento de 24%.

A Abrafrigo informa em comunicado que, no acumulado do ano, a exportação de carne bovina alcança 694.314 toneladas ante 590.013 toneladas movimentadas em 2018, num crescimento de 18%. A receita cambial subiu de US$ 2,39 bilhões em 2018 para US$ 2,59 bilhões este ano, num aumento de 8%.

Conforme a Abrafrigo, embora tenha comprado mais, a China reduziu a participação relativa nas exportações totais até maio de 2019. Em 2018, a importação realizada por Hong Kong e pelo continente, no mesmo período, foi de 267.713 toneladas (45,4% do total). Em 2019, o total foi de 271.575 toneladas (39,2%).

O Egito foi o segundo maior comprador do produto brasileiro com 60.687 toneladas no acumulado até maio. Na sequência veio o Irã com 41.746 toneladas; Emirados Árabes, com 40.714 toneladas, Chile, com 40.330 toneladas e a Rússia com 24.997 toneladas. No total, 95 países aumentaram suas importações da carne bovina in natura e processada e outros 53 reduziram.

Os embarques foram realizados na sua maior parte pelo Porto de Santos (SP), que concentrou 63,5% da exportação brasileira de carne bovina, ante 55% no mesmo período de 2018. São Francisco do Sul (SC) movimentou 8,1%; Paranaguá (PR) 11,4%; Itajaí (SC) 4,2% e Rio Grande (RS) 3,0%.