Exportações da China crescem apesar de tarifas dos EUA

PEQUIM - As exportações da China voltaram a crescer de forma inesperada em maio, apesar das tarifas mais altas dos Estados Unidos. As importações, no entanto, tiveram a maior queda em quase três anos, em mais um sinal de demanda doméstica fraca que pode levar o governo a acelerar medidas de estímulo.

Alguns analistas suspeitavam que os exportadores chineses poderiam ter apressado os embarques para os EUA para evitar as novas tarifas sobre 300 bilhões de dólares em produtos que o presidente norte-americano, Donald Trump, está ameaçando impor.

As exportações da China cresceram em maio 1,1% sobre o ano anterior, contra expectativas do mercado de modesto declínio, mostraram dados da alfândega. Os especialistas esperavam queda de 3,8%, após contração de 2,7% em abril.

“Esperamos que o crescimento das exportações permaneça positivo em junho, provavelmente sustentado pelo embarque antecipado de exportações para os EUA, mas deve então cair no terceiro trimestre, quando esperamos que as tarifas ameaçadas sejam adotadas”, disseram economistas do Nomura à Reuters.

As importações da China em maio foram muito mais fracas do que o esperado, caindo 8,5% - queda mais forte desde julho de 2016. Isso deixou o país com um superávit comercial de 41,65 bilhões de dólares no mês. Analistas previam queda de 3,8% das importações, revertendo a expansão de 4% de abril. /Reuters