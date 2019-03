Exportações da China registram queda de 20,7% em fevereiro na comparação com 2018

PEQUIM - As exportações da China apresentaram queda acentuada de 20,7% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2018. O número provavelmente reflete uma demanda mais fraca e distorções provocadas pelo feriado do Ano Novo Lunar, conforme dados divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país.

Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma queda de 6,0% para o indicador em fevereiro.

As importações do país asiático tiveram baixa de 5,2% na comparação anual, depois de terem declinado 1,5% no primeiro mês de 2019. A previsão dos economistas entrevistados pelo Wall Street Journal apontava uma queda de 2,5%.

Com isso, o superávit comercial total da China atingiu US$ 4,12 bilhões no mês, ante expectativa de US$ 24,45 bilhões. Em janeiro, o saldo tinha ficado positivo em US$ 39,16 bilhões.

No acumulado dos dois primeiros meses de 2019, os embarques chineses caíram 4,6%, enquanto as importações retraíram 3,1%, levando a um superávit comercial de US$ 43,7 bilhões no período.

Excluindo os efeitos do Ano Novo Lunar nas estatísticas, a agência alfandegária chinesa indicou que as exportações de fevereiro subiram 1,5% em relação a fevereiro de 2018. Já para as importações, a alta é de 6,5%. \ Dow Jones Newswires.