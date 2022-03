Preço do bitcoin deu um salto no dia do início da guerra, mas neste mês acumula queda

O ataque russo à Ucrânia tem preocupado por conta de suas potenciais consequências, desde problemas humanitários, geopolíticos, econômicos, entre outros que ameaçam o nosso desenvolvimento e a própria humanidade. No âmbito financeiro, essa guerra colocou no centro das atenções as criptomoedas. As moedas virtuais estão sendo usadas pelos dois lados do conflito.

Crowdfunding está se tornando uma arma de guerra a favor da Ucrânia. Segundo a rede CNBC, o país arrecadou, até a segunda semana de guerra, mais de 102.000 doações de criptoativos,US$ 54,7 milhões, para o governo ucraniano e para ONGs que prestam apoio aos militares. As doações também aconteceram na forma de tokens não fungíveis (NFTs) e stablecoins, como Tether. Igrejas católicas estão doando o arrecadado em missas e enviando diretamente para paróquias naquele país.

Até o final de fevereiro as doações à Ucrânia seguiam canais de pagamento tradicionais, mas, como houve a declaração da lei marcial e a transferência de dinheiro ficou comprometida, o governo local resolveu usar canais que fogem dos bloqueios, aceitando moedas digitais. Por outro lado, surgem questões importantes da utilização de criptoativos nessa guerra.

Uma questão que todos estão se perguntando é se a Rússia conseguirá evitar as sanções impostas por Estados Unidos, Europa e outros países com a utilização das criptomoedas. Uma primeira resposta é que será difícil evitar essas sanções com o uso de criptos dada a natureza de rastreabilidade das transações com base no blockchain, além da falta de liquidez, quando tratamos do grande volume de recursos movimentado por oligarcas e empresas russas. As exchanges de criptomoedas também estão em alerta máximo.

Outro debate instalado é sobre se o bitcoin assumiu o status de “ouro digital”. Para isso, deve servir como reserva de valor e, assim, servir como refúgio em tempos como estes, mas o que se vê é que essa moeda está mais correlacionada a ativos de risco. O preço do bitcoin deu um grande salto no dia do início do conflito, chegando a se valorizar quase 30%, mas neste mês acumula queda de mais de 11%. Outra questão levantada diz respeito à utilidade da tecnologia blockchain. Sobre este ponto não resta muita dúvida de que tem cumprido o seu papel. De toda essa situação surge um dilema ético. Todos criticavam e acusavam de ferir a ética quem usava bitcoins para comprar armas, mas agora até os mais santos estão fazendo isso e de consciência absolutamente tranquila. Esse é o dilema certo-vs-certo, não doar dinheiro para compra de armas é certo, mas doar para proteger os ucranianos da invasão também é certo.

*PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP