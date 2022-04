Embora recessões façam parte do tecido de uma economia dinâmica, também trazem consequências ruins

Historicamente os brasileiros passaram por várias crises econômicas, trocas de denominação da moeda, inflação altíssima, entre outras circunstâncias que dificultaram a nossa vida financeira. Em épocas de inflação muito brava, nós nos tornamos rentistas à custa da renda fixa e sem correr grandes riscos. Nos últimos tempos, com a inflação mais comportada e juros muito baixos, para nosso padrão, começamos a olhar para a renda variável. Mas a festa não durou muito, e novamente temos a inflação a nos assustar.

Quem começou o ano investindo teve ganho na Bolsa de 14,5% até o fim de março, e o dólar havia caído mais de 15%. Abril está terminando, e o dólar já subiu quase 3,2%, a Bolsa caiu perto de 9%. Manter o planejamento financeiro no Brasil é muito difícil. O cenário internamente não nos traz tranquilidade.

O último boletim do BC indica inflação na casa dos 8% no ano e pequeno crescimento do PIB, de 0,65%. O cenário externo também não está nada animador, a inflação desenfreada, as taxas de juros crescentes e as ações em queda, resultando em um número crescente de pessoas achando que a desaceleração econômica vem firme. Embora recessões façam parte do tecido de uma economia dinâmica, trazem consequências ruins. Assim, quanto mais preparados para o próximo ciclo recessivo, maiores chances de suportar a situação e de aproveitar as oportunidades quando a tempestade passar.

Um artigo da Kiplinger deste mês traz fatos interessantes sobre esse fenômeno econômico. Nos EUA, a recessão trazida pela pandemia durou apenas dois meses, foi a mais curta da história, mas aquela economia ainda está se recuperando dos quase 21 milhões de empregos perdidos na crise. A duração média das recessões desde 1857 é inferior a 17,5 meses. Nesse período está inclusa a de 1873, que durou 65 meses. A Grande Depressão de 1929 durou 43 meses. No período após a 2.ª Guerra Mundial, as recessões tornaram-se menos severas, durando em média 11,1 meses. A crise de 2007-09, a mais longa no pós-guerra, de 18 meses, trouxe semelhanças ruins com a Grande Depressão. O período médio entre recessões está em quase cinco anos.

Um bom preditor de desaceleração econômica é a inversão da curva de juros futuros, quando os títulos do governo de curto prazo rendem mais do que os de longo prazo. Um dos bons momentos para comprar ações é o início de uma recessão, porque esses títulos começam a subir na época da reviravolta econômica real. Mas temos de sobreviver à crise. Para isso, sair de dívidas e ter um fundo de emergência é essencial. Nessas circunstâncias, investir exige mais ainda conhecimento, objetividade e um grande grau de frieza.

*PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP