Fábrica da Symetrix ficará no Parque Tecnológico do Rio Executivos da empresa americana Symetrix, fabricante de semicondutores e representantes do governo do Estado do Rio assinaram hoje um protocolo de intenções para implantação de uma fábrica de semicondutores de chips no Parque Tecnológico do Rio, instalado dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, na zona norte da capital fluminense. O investimento previsto é de US$ 1 bilhão, com geração de 700 a 800 empregos na primeira fase da unidade e até 20 mil empregos indiretos. De acordo com o presidente-executivo da Symetrix, Carlos Paz de Araújo, os recursos serão viabilizados por meio de parceiros internacionais e, segundo o executivo, algumas empresas brasileiras já estariam interessadas no negócio. Araújo estima que a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da fábrica deverá ser realizada em março. "Estamos ansiosos, pois muitos outros investimentos virão após este, a fábrica será construída em uma área extraordinária, que é a Ilha do Fundão, que vai servir de base para o mundo científico latino-americano", disse o governador do Rio, Sérgio Cabral, que esteve presente à cerimônia.