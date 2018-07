Fábrica de semicondutores da Symetrix será no Rio A Symetrix Corporation, empresa americana que tem entre seus donos um brasileiro, vai anunciar amanhã a instalação de uma fábrica de semicondutores no Rio de Janeiro, com investimentos previstos de US$ 1 bilhão. A informação é do governo do Rio de Janeiro em nota divulgada hoje. Segundo o comunicado, o protocolo de intenções será assinado amanhã, às 12 horas, no Palácio das Laranjeiras (sede do governo fluminense), pelo governador Sérgio Cabral, pelo presidente da Symetrix do Brasil, Marcelo José Pimentel Teixeira, e pelo presidente da Symetrix Corporation, Gregory Boyd Jones. Será a primeira fábrica de semicondutores a ser instalada na América do Sul. O empreendimento estava sendo disputado pelos Estados do Rio, São Paulo e Pernambuco.