Faculdade SESI passa a oferecer ajuda de custo para formação de professores

O Brasil vive um grande desafio na área de educação: amenizar a queda crescente no número de professores formados para a Educação Básica, fenômeno que já vinha sendo registrado e foi acelerado durante a pandemia. Projeta-se que, sem ações mais efetivas para reverter a tendência, o déficit poderá chegar a 235 mil professores em 2040. "Nos grandes centros, já se percebe a falta de profissionais em algumas especialidades", diz o professor Eduardo Augusto Carreiro, diretor da Faculdade SESI de Educação.

Pioneira em oferecer cursos de licenciatura por área do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), a Faculdade SESI de Educação tem a missão de formar professores para a Educação Básica. Durante os anos de pandemia, a instituição registrou evasão de 50% nos seus cursos - ou seja, metade dos alunos deixou de frequentar as aulas. "Esses jovens precisaram trabalhar, buscar fontes de renda para garantir a própria sobrevivência e a da família em meio a um momento tão delicado", descreve o professor.

Mesmo com cursos gratuitos e noturnos, muitos estudantes não conseguiram mais cumprir os requisitos - que, além da presença nas aulas, realizadas na unidade da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, incluem a dedicação obrigatória de dez horas semanais à residência educacional, outro grande diferencial da instituição. Trata-se de participar do cotidiano das unidades escolares do SESI-SP e em escolas de rede pública municipal e estadual, prática que ocorre desde o início do curso para inserir os estudantes em experiências reais da futura profissão.

Auxílio financeiro

Para incentivar os alunos da Faculdade SESI de Educação a continuar no curso ao longo dos quatro anos de duração e, assim, contribuir para reverter o processo de queda no contingente de professores disponíveis no mercado, o Conselho do SESI autorizou a criação de um auxílio financeiro para estudantes de baixa renda - aqueles que têm renda familiar per capita abaixo de um salário mínimo. A ajuda, no valor de um salário mínimo mensal, significará o aumento da renda média da família e contribuirá para que os estudantes tenham uma remuneração para bancar os custos de transporte e alimentação. Em troca, dedicarão 20 horas semanais a atividades de aprendizado prático no Ensino Fundamental, complementares às experiências vividas na residência educacional.

Aposta na educação

Com essa nova iniciativa, os jovens de baixa renda não apenas continuarão frequentando uma universidade gratuita, mas passarão a ser remunerados para isso. "Acreditamos muito na educação como o único caminho para a construção do futuro do País", diz Carreiro. "Por isso o esforço em assegurar as condições para que os estudantes consigam permanecer nos nossos cursos e cumpram os requisitos do currículo, para que saiam da nossa instituição não no meio da jornada, mas como docentes formados e qualificados."

A novidade vale para o próximo ano letivo, cujas inscrições para o vestibular, isento de taxa, estão abertas até 30 de outubro (por meio de redação) e 20 de novembro (com a nota do Enem). Não apenas os alunos ingressantes poderão solicitar o auxílio, mas também os que já estão fazendo os cursos.

Das 40 vagas abertas anualmente para cada curso, 22 (ou seja, 55%) são reservadas à política de múltiplas cotas: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência e alunos vindos de escolas públicas e da rede de ensino SESI-SP. "A concessão do apoio educacional não está vinculada a nenhuma outra condição além da análise da renda familiar. Se todos os nossos 640 alunos se enquadrarem nesse critério, todos terão direito ao benefício", ressalta o diretor.

Para participar do vestibular, o candidato deverá acessar o site www.faculdadesesi.edu.br/vestibular.