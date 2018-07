Falências de empresas listadas do Japão têm recorde pós-guerra O número de empresas japonesas listadas que faliram no acumulado do ano marcou um recorde anual pós-guerra, com destaque para os setores imobiliário e de construção em meio à crise financeira global. Em novembro, as falências corporativas em geral subiram 5,3 por cento, para 1.277 casos, na comparação com igual mês de 2007, informou nesta segunda-feira a empresa de pesquisa Tokyo Shoko. No ano até novembro, 30 empresas listadas faliram, superando o recorde pós-guerra anterior, de 29 companhias registrado em 2002. Das 30, 23 eram empresas imobiliárias ou de construção. (Por Taiga Uranaka)