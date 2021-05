Falha em linha de transmissão desliga sete turbinas na usina Belo Monte; Aneel pede explicações

RIO E BRASÍLIA - Em um momento em que o sistema elétrico brasileiro se encontra pressionado pela maior seca dos últimos 90 anos, uma falha na linha de transmissão de uma das maiores usinas hidrelétricas brasileiras, Belo Monte, no rio Xingu, Pará, Norte do País, provocou o desligamento de sete turbinas da usina operada da Norte Energia.

O acidente tirou 4 mil megawatts do Sistema Interligado Nacional (SIN) no final da manhã desta sexta-feira, das 11h às 11h30, deixando alguns municípios temporariamente sem energia elétrica. As regiões mais afetadas foram o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Os Estados de Sergipe, Amapá e Mato Grosso do Sul foram os que mais demoraram a restabelecer o abastecimento.

A falha ocorreu cerca de seis meses depois do apagão do Amapá, em novembro do ano passado, e também em um momento crítico para o setor elétrico. Por causa da seca, os reservatórios das hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsáveis por 70% da geração hídrica do País, estão em declínio, o que pode afetar o abastecimento se grandes cargas forem retiradas do sistema.

As causas e as consequências do acidente em Belo Monte ainda não foram divulgadas. De acordo com o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto, após o acidente na linha de transmissão, o sistema de proteção da usina hidrelétrica desligou as turbinas automaticamente. "Deixamos de injetar 4 mil megawatts no sistema por meia hora, mas foi restabelecido em seguida", disse Pinto ao Estadão/Broadcast.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) também ainda não informou a causa do problema, mas confirmou a ocorrência e disse que vai investigar as causas.

Aneel também pede explicações

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pediu explicações à Belo Monte Transmissora de Energia sobre a ocorrência nesta sexta-feira.

Segundo a área de fiscalização da agência, uma primeira ocorrência, às 11h06, na linha de transmissão de alta tensão entre Pará e Minas Gerais, que escoa energia de Belo Monte, teria causado sobrecarga em outros polos do sistema de transmissão associado à usina, "sem maiores consequências para o Sistema Interligado".

A agência informou ainda que, na sequência, às 11h26, houve um segundo desligamento na linha, e o desligamento de sete unidades geradoras da usina Belo Monte, o que causou o corte de carga. A Aneel não informou quais localidades do País tiveram o fornecimento de energia elétrica comprometido.

No ofício, a agência reguladora estabeleceu prazo de um dia, a partir do recebimento do documento, para a concessionária apresentar esclarecimentos sobre a ocorrência. A empresa também terá que informar as medidas adotadas para solucionar o problema e evitar a reincidência dos acontecimentos.