Falha no sistema deixa Argentina e Uruguai sem energia elétrica

Quase a totalidade do território da Argentina, todo o Uruguai e parte do Paraguai amanheceram neste domingo, 16, sem energia elétrica. De acordo com a Edesur, empresa que administra o serviço na Argentina, houve uma falha no sistema de interconexão elétrica. A estatal uruguaia UTE afirmou que, às 7h06min (mesmo fuso horário de Brasília), "um mau funcionamento da rede argentina afetou o sistema interligado", deixando todo o território do país sem luz.

O serviço começou a ser restabelecido, aos poucos, a partir das 10 horas da manhã. Às 18 horas, segundo o jornal argentino Clarín, cerca de 70% da população do país contava com energia elétrica normalizada. No Uruguai, conforme a UTE, mais de 90% do território tinha o serviço retomado.

Em coletiva de imprensa, o secretário de Energia da Argentina, Gustavo Lopetegui, dissse que o governo ainda não sabe explicar as causas do apagão e precisará de 10 a 15 dias para ter certeza dos motivos da falha. Ele admitiu que o problema foi 'muito grave' e que pode haver punições.

O blecaute interrompeu o sistema de transporte de Buenos Aires, devido à falta de sinalização, e prejudicou eleições locais que estavam previstas em algumas províncias, como Santa Fé, San Luis, Formosa e Tierra del Fuego.

A Secretaria de Energia do Governo da Argentina também divulgou um comunicado:

"A Secretaria de Energia do Governo informa que hoje às 7:07h ocorreu um colapso no Sistema Argentino de Interconexão (SADI) que produziu um corte massivo de energia elétrica em todo o País e que afetou também o Uruguai. As causas estão sendo investigadas e ainda não estão determinadas. Já foi iniciada a recuperação nas regiões de Cuyo, NOA e Comahue e o restante do sistema está sendo aberto para para continuar com a recuperação total, que pode levar algumas horas".

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junho de 2019

A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino pais. — UTE (@UTE_ComCorp) 16 de junho de 2019

Nota do ONS

O Brasil não foi afetado pela falha no sistema elétrico que deixou Argentina e Uruguai sem energia elétrica na manhã deste domingo, 16, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

De acordo com o ONS, que fiscaliza e opera a rede nacional de energia do País, trata-se de problemas nas redes dos países vizinhos, mas sem impacto na malha nacional.

O órgão técnico está monitorando a situação. Informações divulgadas pela empresa Edesur é de que uma falha na interconexão de ambos os países causou o blecaute. COM COLABORAÇÃO DE ANDRÉ BORGES