Falta de experiência levou recrutadora a rejeitar nome de novo presidente da Eletrobrás

A Eletrobrás informou na noite de quarta-feira, 24, que o seu conselho de administração decidiu, por maioria, recomendar o nome de Rodrigo Limp para ocupar uma vaga no colegiado, "visando o exercício futuro do cargo de Presidente da Companhia". Ele substituirá Wilson Ferreira Júnior, que renunciou no dia 24 de janeiro.

De acordo com o documento, assinado pela diretora Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Cavalcanti Presta, Limp foi indicado pelo "acionista controlador", a União, não tendo sido selecionado pela assessoria Korn Ferry. A empresa de consultoria havia sido contratada para o trabalho de seleção dos nomes, iniciado em meados de fevereiro.

Leia Também Governo estima que valor da Eletrobrás vai aumentar para R$ 140 bi com capitalização

No entanto, segundo a companhia, Limp foi avaliado e recomendado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, entrevistado e aprovado pelo conselho. "(Rodrigo Limp) atende aos requisitos legais e de qualificação técnica necessários para o cargo", diz a nota. Ele é atualmente secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME) e foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) entre maio de 2018 e março de 2020.

"Após a devida aprovação pela Casa Civil, o Sr. Rodrigo deverá ser eleito como conselheiro de administração, em assembleia geral ordinária, e, posteriormente, deverá ser eleito, pelo Conselho de Administração, como novo Presidente da Companhia", escreveu a Eletrobrás.

O indicado é formado em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP); tem MBA Executivo em Administração: Gestão em Empresa de Energia Elétrica pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mestrado em Economia do Setor Público, pela Universidade de Brasília (UNB), pós-graduação em Direito Regulatório de Brasília, também pela UNB, e é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).

Conselheiro pede demissão

Após a escolha de Rodrigo Limp, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, coordenador do Comitê de Auditoria e Risco Estaturário e membro do conselho de administração da Eletrobrás, pediu demissão, de acordo com um comunicado da companhia publicado também na noite de quarta.

Cunha deixou o cargo por discordar da escolha do nome indicado pelo governo. Segundo ele, a recomendação deixou de lado o processo de seleção do novo presidente que estava em curso sob coordenação da consultoria Korn Ferry. Na carta de renúncia, Cunha disse que houve "quebra irremediável de confiança no processo de governança deste conselho".

"Faço votos para que as sementes de governança plantadas persistam e voltem a florescer, levando a Eletrobrás a novos voos para cumprir seu propósito de dar energia para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade", escreveu.

Três executivos da própria Eletrobrás estavam entre as apostas para assumir a presidência da estatal no lugar de Wilson Ferreira Junior. Antonio Varejão Godoy que é atualmente assistente da presidência da Chesf e foi ex-diretor de Geração da Eletrobrás. Ele começou a trabalhar na companhia em 1985 e foi presidente do Conselho de Administração de Belo Monte. Pedro Luiz de Oliveira Jatobá também estava entre os cotados. Ele é atualmente o diretor de Geração da Eletrobrás e atua em empresas do grupo desde 1980. Presidente interina da companhia desde o último dia 15 de março, a diretora Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Cavalcanti Presta, também figurava entre as apostas.

Além desses, uma alternativa bastante ventilada desde o anúncio da demissão de Ferreira Junior foi a do atual presidente do conselho da companhia, Ruy Schneider, oficial da reserva da Marinha. Ele, no entanto, foi nomeado como coordenador da Comissão Temporária de Apoio ao Processo de Sucessão do Presidente da Eletrobrás, além de ter uma outra restrição: já ultrapassou a idade limite de 75 anos definida nas políticas do grupo para a presidência da estatal.

'Meter o dedo na energia elétrica'

O nome do sucessor de Ferreira Júnior ainda não havia sido anunciado e as apostas se dividiam entre aqueles que consideravam mais provável uma solução de mercado e os que avaliavam que a saída seria por um nome de influência mais direta do presidente Jair Bolsonaro.

A segunda opção ganhou força depois que Bolsonaro afirmou que iria "meter o dedo na energia elétrica" e prometeu mais mudanças após a indicação do general Joaquim Silva e Luna para os cargos de conselheiro e presidente da Petrobrás. A declaração provocou quedas expressivas nas ações das companhias.

Na semanda seguinte, Bolsonaro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, entregaram pessoalmente ao Congresso Nacional, o texto da MP de privatização da Eletrobrás.

Bolsonaro e a caravana de ministros fizeram a travessia do Palácio do Planalto, onde o presidente despacha, ao Congresso, a pé. A intenção, com o gesto, era sinalizar que o governo não recuou em sua agenda liberal após a intervenção no comando da Petrobrás. O texto foi entregue aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).