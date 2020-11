Falta de garrafas interrompe produção de suco na maior vinícola do País

Nesta sexta-feira, 13, e no sábado, 14, a maior vinícola do País, a Aurora, que fica em Bento Gonçalves, na serra Gaúcha, vai parar a produção de suco de uva. Mais de 300 mil litros deixarão de ser fabricados por falta de garrafas de vidro. Nesses dois dias, os funcionários vão se ocupar com trabalhos de manutenção da linha de produção.

Além da linha de suco, a vinícola parou de produzir espumante e keep cooler (bebida gaseificada feita a partir do vinho branco e suco de frutas) também por falta de garrafas de vidro. “Estamos com pedido em carteira, mas não temos condições de atender por falta de garrafa de vidro”, conta o diretor superintendente da Aurora, Hermínio Ficagna.

Leia Também Inflação se espalha no atacado industrial

A falta de insumos na indústria para seguir o curso normal da linha produção não é um problema só da Aurora. Ele afeta também indústrias de vários outros setores que viram a demanda crescer abruptamente neste ano e não conseguem insumos, como aço, plásticos, caixas de papelão, por exemplo, para fabricar os produtos. A crise de abastecimento de várias matérias provoca não só transtornos por causa da falta de produtos ao consumidor, mas também pode ter desdobramentos sobre preços, provocando mais inflação no varejo.

Demanda

Hermínio Ficagna conta que, até outubro, a Aurora cresceu 38% em relação ao ano passado. São 17 milhões de litros a mais de todas as bebidas que a empresa produz, entre sucos, espumante e vinhos. Nas suas contas, a empresa teria potencial para ampliar entre 45% a 50% a produção, se houvesse garrafa de vidro. O foco da companhia é o mercado doméstico.

As garrafas de vidro para vinhos e sucos são fabricadas praticamente por uma única indústria no País, que também sentiu o aumento da procura de outros fabricantes. Uma das saídas encontradas pela Aurora foi buscar fornecedores de garrafas de vidro na Argentina e no Chile. Mas também nesses países as fabricantes estão pressionadas por causa do aumento da demanda local.

O executivo acredita que a escassez de garrafas não será solucionada no curto prazo e que vai faltar produtos no Natal. “Espumante já está faltando”, diz o executivo. Hoje a empresa está com a venda de espumantes, sucos gaseificados e keep cooler suspensa. Com a falta de garrafas, a companhia vai precisar de mais tempo para atender os pedidos que tem em carteira.