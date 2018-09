Falta trabalho para 12,7 milhões de brasileiros, aponta IBGE

RIO - A taxa de desocupação desacelerou para 12,1% no trimestre encerrado em agosto, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa mostra que faltou trabalho para 12,7 milhões de brasileiros.

Em igual período de 2017, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,6%. No trimestre encerrado em julho, o resultado ficou em 12,3%. No trimestre encerrado em maio, a taxa era de 12,7%.

O resultado veio em linha com levantamento do Projeções Broadcast com 31 instituições. As expectativas eram de 12,00% a 12,50%, com mediana de 12,20%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.225,00 no trimestre terminado em agosto. O resultado representa alta de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 199,852 bilhões no trimestre encerrado em agosto, alta de 2,6% ante igual período do ano anterior.

Segundo especialistas, trata-se de um período em que normalmente há contratações temporárias para atender o aumento da demanda de fim do ano. Essa análise é reforçada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de agosto, que mostrou a geração de 110.431 empregos com carteira assinada no País. O dado surpreendeu até mesmo a estimativa mais otimista do Projeções Broadcast, que era de 88.318 postos de trabalho. A menor projeção era de 37.313, com mediana de 59.950 vagas formais

"O País vem sofrendo um baque atrás de outro, mas a atividade continua tentando engatar uma retomada. Os dados do mercado de trabalho têm mostrado avanço nas contratações. Há um sinal claro", diz o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, que esperava 12,10% para a taxa de desemprego.

"Como ainda tem uma população desalentada muito grande, também há uma força de trabalho elevada. Por mais que o número de vagas seja pequeno, há migração para a população economicamente ativa", avalia o economista Thiago Xavier, da Tendências Consultoria Integrada.

No terceiro trimestre, o Brasil registrou 4,818 milhões de pessoas em situação de desalento, o maior nível da série histórica da Pnad, iniciada em 2012. No período, o País tinha 12,868 milhões de brasileiros em busca de emprego.