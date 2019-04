Faltando duas semanas para fim do prazo, menos da metade dos contribuintes entregou declaração de IR

Faltam menos de duas semanas para o prazo final da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao ano de 2018 e mais da metade dos contribuintes ainda não enviou seus dados. Até esta semana, a Receita Federal só recebeu 13.627.760 declarações.

De acordo com o supervisor nacional do IR, o auditor-fiscal Joaquim Adir, são esperadas cerca de 30,5 milhões este ano até o dia 30 de abril.

Para ajudar quem deixou a declaração para a última hora, o Estadão vai tirar dúvidas dos contribuintes. Seja a respeito dos campos a preencher quando se trata de investimentos de renda fixa ou variável, seja sobre como fazer a declaração quando se trabalha como prestador de serviços autônomo, aproveite para ouvir as dicas de um especialista sobre a forma mais correta de prestar contas ao governo.

Na última hora, o ideal é enviar a declaração mesmo que ela esteja incompleta – é mais fácil fazer as correções do que lidar com as consequências de perder o prazo. As punições envolvem multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido, além de restrições ao CPF que podem impedir o contribuinte de fazer financiamentos ou até de deixar o País.

Envie as suas perguntas nos comentários da matéria, via mensagens no Facebook ou no Twitter. Na terça-feira, 23, o portal Economia e Negócios vai responder às questões e dar dicas para evitar cair na malha fina da Receita Federal. Participe.