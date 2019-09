Família de Beto Carrero desiste de vender parque

Depois de optar pela proposta de compra feita pela Cacau Show e pela rede de restaurantes Madero, a família herdeira do parque Beto Carrero desistiu de vender o complexo de entretenimento, apurou o Estado. Os fundos americanos Advent e HIG Capital também haviam feito ofertas pelo parque.

As negociações começaram em novembro de 2018 e foram encerradas há cerca de duas semanas, com a desistência da família – que na quinta-feira, 6, em nota, negou ter travado conversas relativas ao negócio.

Os fundos haviam proposto comprar o complexo por cerca de R$ 1 bilhão. O Madero, que havia começado na disputa sozinho, aliou-se à Cacau Show e quase fechou contrato por R$ 1,1 bilhão, de acordo com fontes próximas às conversas.

Essa seria a primeira investida do Madero e da Cacau Show no setor de entretenimento. A ideia do Madero era colocar seus restaurantes e lanchonetes para dentro do parque.

O fundador da rede de restaurante, Junior Durski, pretende levar sua empresa à Bolsa e o parque encorparia o negócio. Já Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, pensava em desenvolver projeto semelhante ao Hershey’s Chocolate World, um parque nos Estados Unidos.

Procurados, Madero, Cacau Show, HIG e Advent não quiseram comentar o assunto.