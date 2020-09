Famílias Odebrecht e Gradin chegam a acordo em briga societária de quase uma década

Uma das maiores brigas societárias do País, que se estendeu por quase uma década, acaba de chegar ao fim. Segundo apurou o Estadão, as famílias Odebrecht e Gradin, sócias na gigante de infraestutura, chegaram a um acordo para uma briga que começou em 2011 e é relativa à participação de pouco mais de 20% que os Gradin detinham na Odebrecht. Os sócios majoritários chegaram a oferecer US$ 1,5 bilhão pelas ações, mas os minoritários não aceitaram (chegaram a pedir R$ 12 bilhões), dando início à disputa.

O acordo chega em um momento muito difícil para a Odebrecht, que viu seu império desmoronar após um intricado esquema de corrupção envolvendo o grupo ter sido revelado pela Operação Lava Jato. Segundo fontes próximas ao acordo, a família Gradin agora deve receber uma fração do valor que pleiteava lá atrás – e o recebimento vai seguir os trâmites da recuperação judicial da Odebrecht. O grupo pediu proteção da Justiça para tentar desatar o nó de uma dívida de cerca de R$ 100 bilhões.

