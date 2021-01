Revista ‘Fast Company’ vai ganhar versão nacional

Conhecida por identificar o que há de mais novo no mundo da tecnologia e da criatividade, a revista americana Fast Company vai desembarcar no Brasil em operação capitaneada pelo publicitário Marcelo Lobianco e que terá o jornalista Eduardo Vieira como conselheiro editorial.

Além de presença online – com estreia prevista ainda para o mês de janeiro –, a publicação terá pelo menos duas edições impressas por ano, dedicadas a dois rankings mundiais que serão “tropicalizados”: o das empresas mais inovadoras e o dos profissionais mais criativos no mundo dos negócios.

Leia Também Sócios de peso se unem em startup de marketing

Um dos focos da Fast Company por aqui, de acordo com Lobianco, será a cobertura das startups nacionais. O executivo, que já teve passagens por agências de publicidade (presidindo a Sapient), empresas de marketing digital e de mídia, diz que o objetivo é descobrir as boas ideias que estão surgindo pelo País – buscando casos em centros de inovação que ganham força em Estados como Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

“Esse foi um dos motivos para a gente dizer para nós mesmos: por que não uma Fast Company brasileira? Afinal, o Brasil é hoje o terceiro maior mercado global em criação de ‘unicórnios’ (apelidado dado às startups que atingem valor de mercado superior a US$ 1 bilhão)”, explica.