Faturamento da indústria tem alta de 4,1% em 2018; salários registram queda de 1,7%

BRASÍLIA - O emprego na indústria apresentou expansão de 0,9% em dezembro ante novembro do ano passado, informou na manhã desta sexta-feira, 1º, a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado, já livre de efeitos sazonais, registrou em dezembro alta de 0,1% na comparação com o mesmo mês de 2017 e, na análise anual, observando todo o ano de 2018, o avanço foi de 0,2% com relação ao período anterior.

Depois de subir 2,4% em novembro, o faturamento do setor voltou a apresentar expansão em dezembro. Mês a mês, o faturamento real das fábricas brasileiras subiu 1,1% em dezembro do ano passado. Considerando as vendas de 2018 como um todo, o desempenho foi 4,1% superior ao de 2017.

Já a massa salarial real dos trabalhadores da indústria cresceu 1,6% em dezembro ante novembro, com recuou de 1,5% de 2018 para 2017. Os salários médios, por sua vez, cresceram 1,9% em dezembro ante novembro, com queda de 1,7% no ano.