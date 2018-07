Fazenda: com PIB revisado, carga tributária é de 34,8% A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda informou que, considerando a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2007 anunciada na última terça-feira pelo IBGE, a carga tributária do País no ano passado foi de 34,8% do PIB. Nesta tarde, a Receita Federal informou que a carga tributária de 2007 havia ficado em 35,31% do PIB, mas a própria Receita esclarecia que esse número não levava em conta o novo cálculo do PIB, que elevou de 5,4% para 5,7% a taxa de crescimento da economia brasileira no ano passado. A Fazenda também informou que, com as revisões do PIB, a carga tributária de 2006 também caiu, de 34,04% para 33,5%. A elevação da carga de um ano para outro, portanto, foi de 1,3%. No cálculo anterior, feito a partir dos números divulgados nesta tarde pela Receita, a elevação foi de 1,27%.