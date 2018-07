Fazenda e BC: turbulência exige atenção mas não medidas O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu atenção aos desdobramentos da crise internacional e o autorizou a adotar "medidas" para enfrentar a turbulência, caso considere necessário. Mantega, que antecipou a volta a Brasília após um semana e meia de férias, disse, no entanto, avaliar que o Brasil está "bem posicionado no cenário mundial". "Não vejo a necessidade de nenhuma medida", afirmou Mantega a jornalistas ao chegar ao ministério nesta quarta-feira, depois de afirmar que "o momento é de atenção". Questionado sobre os comentários do ministro, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, confirmou que o cenário está sendo monitorado com "bastante atenção" e reiterou que ainda não há necessidade de nenhuma medida específica. "O mercado brasileiro está líquido, o mercado em reais não tem enfrentado os problemas que outros países têm enfrentado em suas moedas locais. Portanto, não vemos necessidade de medidas pontuais", disse em São Paulo, onde participou de um evento. "Não há nenhum tipo de emergência. O Brasil está bem preparado." Os mercados globais se deterioram fortemente nos últimos dias, diante da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo perdia 1,5 por cento e o dólar subia 0,5 por cento frente ao real. EFEITOS NOS BANCOS Mantega acrescentou que os resultados negativos no mercado internacional que têm contribuído para derrubar as bolsas ao redor do mundo estão, por enquanto, restritos aos bancos. Segundo ele, é necessário aguardar o balanço das empresas para avaliar "o tamanho do buraco". Mantega afirmou que ainda não é possível falar em recessão nos EUA. (Por Isabel Versiani e Vanessa Stelzer)