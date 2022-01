Fed deve anunciar decisão de política monetária nesta quarta; saiba o que esperar

O comitê do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve anunciar nesta quarta-feira, 26, sua decisão de política monetária, a primeira do ano de 2022. O anúncio é esperado para às 16h e, em seguida, o presidente do Fed, Jerome Powell deve dar uma entrevista para comentar a decisão.

A expectativa é de que o Fed deverá manter nesta quarta-feira a taxa de juros perto de 0% ao ano. Mas o que investidores em Wall Street mais aguardam é que sejam indicadas de forma clara mudanças importantes na condução da política monetária, como o início do ciclo de alta de juros em março, e o mês no qual será encerrado o programa de compra de títulos privados (uma medida de estímulo econômico).

Essas medidas serão adotadas para que o Fed reforce sua credibilidade no combate à inflação, dado que o índice de preços ao consumidor atingiu 7% em 2021, muito distante da meta média de 2%. O presidente da instituição, Jerome Powell, poderá inclusive dar mais detalhes sobre sua expectativa de redução do balanço de ativos do banco central americano, que poderá começar no final deste ano.

Economistas nos EUA entrevistados pelo Estadão/Broadcast não têm dúvidas de que o Federal Reserve agirá com muita energia para diminuir a inflação neste ano. Embora o Fed prefira o núcleo do índice de preços de gastos ao consumidor (PCE, na sigla em inglês), que subiu 5,7% em novembro no acumulado em 12 meses, no momento também precisa dedicar grande atenção ao índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que ficou ainda mais elevado em 1,3 ponto porcentual no ano passado. Isto porque as expectativas de famílias e empresas sobre a inflação são bem mais influenciadas pelo CPI.

Uma boa parte da população americana está assustada com a elevada inflação, mesmo que ela tenha sido provocada pela pandemia da covid-19, em boa medida pela ruptura de boa parte das cadeias internacionais de produção. Como o Federal Reserve atuou para recuperar a economia dos EUA o mais rápido possível, necessária para baixar o expressivo desemprego causado pelo coronavírus, o Fed preferiu esperar todo o ano de 2021 para ver se a alta dos preços seria temporária. Contudo, a realidade mostrou que o aumento médio dos preços de mercadorias e serviços mostrou-se bem mais persistente e surpreendeu os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, (FOMC, na sigla em inglês).

“O Fed está levemente atrás da curva na condução da política monetária. A significativa inflação e a recuperação do mercado de trabalho justificam que um aumento dos juros por 4 vezes neste ano: em março, junho, setembro e dezembro”, disse Gregory Daco, economista-chefe da EY-Parthenon. Para Ryan Sweet, diretor de economia em tempo real da Moody's Analytics, “o Federal Reserve atuará de forma veloz e furiosa para subir estas taxas a fim de levar a inflação de volta à sua meta.”

Jerome Powell terá ao final da reunião de janeiro “um desafio de comunicação”, como apontou Matthew Luzzetti, economista-chefe para os EUA do Deutsche Bank, pois não mexerá na política monetária neste encontro, mas terá ao mesmo tempo que preparar o mercado para a volta da alta de juros em março. “Há o problema de evitar que a alta da inflação fique enraizada, uma avaliação psicológica, pois refere-se em boa medida as expectativas dos agentes econômicos, que podem começar a subir bem e inclusive deflagrar uma escalada de alta de salários que puxará mais aumentos dos preços”, afirmou Luzzetti.

No comunicado do Federal Reserve, é provável que além de tratar da retomada do crescimento com vigor nos EUA, o que leva o país a caminhar com rapidez ao pleno emprego, o Fed também deverá apontar que o processo de normalização monetária deve ocorrer logo. Powell certamente ressaltará que é necessário reduzir o total de ativos em poder do BC americano, que subiu muito para injetar liquidez na economia a fim de mitigar a forte recessão. Este saldo foi de US$ 4,17 trilhões no final de dezembro de 2019 para os atuais US$ 8,5 trilhões.

Entrevista coletiva

Na entrevista coletiva, Jerome Powell deverá enfatizar que a alta de juros é importante nos EUA, pois o crescimento é robusto e o mercado de trabalho apresenta um desempenho bem positivo, com elevada demanda por trabalhadores. A taxa de desemprego do país atingiu 3,9% em dezembro, não muito distante dos 3,5% registrados em fevereiro de 2020, antes dos impactos negativos da pandemia. Além disso, deverá comunicar que a inflação muito elevada é o principal problema que o Federal Reserve precisa enfrentar com todos os seus instrumentos de política monetária, sobretudo os Fed Funds.

“Powell deverá mostrar que devido a restrições globais da oferta, com a covid-19 prolongando as dificuldades de abastecimento e transporte de insumos para empresas, mais o consumo bem quente nos EUA, a inflação está bem mais alta do que deveria e precisará ser reduzida rapidamente”, afirmou Sam Bullard, economista-sênior do banco Wells Fargo.

O presidente do Federal Reserve deverá também apontar que embora o pleno emprego ainda não seja uma realidade no país, ele deverá ocorrer logo, apesar de reconhecer que a taxa de participação de trabalhadores no mercado de trabalho não apresenta um aumento expressivo. Powell deverá expressar que é necessário utilizar a “abordagem equilibrada” na condução da política monetária, um mecanismo que permite ao Fed dedicar mais peso para um dos seus dois mandatos, pois apresenta maiores problemas.

“Ao adotar uma postura firme para reduzir a inflação apesar de haver incertezas, como a disseminação da variante Omicron, o Federal Reserve vai colaborar de forma expressiva para a estabilidade de preços, o que é essencial para a evolução do nível de atividade e a criação de postos de trabalho”, disse Brian Rose, economista-sênior do UBS Global Wealth Management.

Mas vários especialistas têm a percepção de que se o Fed adotar uma política muito contracionista poderá mexer de forma excessiva na curva de juros futuros de títulos do Tesouro americano ou provocar uma desaceleração da demanda agregada mais intensa do que o necessário, o que pode atrasar a conquista do pleno emprego. “Uma velocidade muito elevada para subir os Fed Funds poderá provocar um acidente na economia, pois o foco excessivo no ataque à alta dos índices de preços pode encaminhar o país para uma recessão”, disse Ryan Sweet.