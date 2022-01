Fed sinaliza que pode aumentar juros antes do previsto e a um ritmo mais rápido

A sinalização dada por autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de que pode ser preciso elevar a taxa de juros dos Estados Unidos mais cedo, para conter a inflação, azedou o humor dos investidores nesta quarta-feira, 5. Em Nova York, foi registrada queda superior a 3% para o Nasdaq, enquanto aqui, a Bolsa brasileira (B3) caiu 2,42%, aos 101.005,64 pontos - menor nível desde 1º de dezembro. No câmbio, o dólar subiu 0,39%, a R$ 5,7121, maior patamar desde 21 de dezembro.

No mínima intradia, o Ibovespa bateu nos 100.784,58 pontos, menor nível desde 2 de dezembro passado, então a 100.784,58. Na semana, no mês e no ano, o índice cai agora 3,64%. Em Nova York, Dow Jones cedeu 1,07%, o S&P 500 tombou 1,94% e o Nasdaq teve forte recuo de 3,34%

Leia Também Como o governo decidiu bancar desoneração sem medida compensatória

Em ata divulgada hoje, dirigentes do Fed foram claros sobre a possibilidade de iniciar em breve a alta de juros nos EUA. "Pode ser preciso elevar juros mais cedo e a ritmo mais rápido", afirmaram. A ata cita ainda que desequilíbrios entre a oferta e a demanda continuaram a contribuir para a inflação elevada.

Os sinais mais restritivos sobre a orientação da política monetária americana ainda no começo de 2022 eram um fator aguardado pelos investidores, mas a confirmação, no documento, contribuiu para reforçar a cautela. Desde a manhã, a leitura bem acima do esperado para a geração de vagas no setor privado dos EUA mantinha os investidores em guarda.

Depois da publicação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve, aumentaram as apostas de elevação de juros nos Estados Unidos, de acordo com o monitoramento do CME Group: 67,5% delas eram de uma alta de 25 pontos-base em março na taxa de juros e 3,9%, de um avanço de 50 pontos-base; apenas 28,6% das apostas eram de manutenção da política monetária no mês citado. As apostas somadas em ao menos uma elevação de juros em março já superavam 70%, nesta tarde. Ontem, 40,3% delas eram por manutenção; 57,5% de alta de 25 pontos-base e 2,2%, de avanço de 50 pontos em março.

"A ata de hoje nos parece muito mais 'dura' do que o comunicado sugeriu, principalmente no tocante as discussões de política monetária", diz em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. "Após a surpresa altista observada no ADP hoje", e "caso o payroll (relatório oficial sobre o mercado de trabalho nos EUA, a ser divulgado nesta sexta-feira) confirme tal perspectiva, fica cada vez mais provável a chance de (o Fed) encerrar o tapering (o processo de retirada de estímulos monetários) com a elevação imediata dos juros", acrescenta o economista.

Com o dobro da geração de empregos esperada para dezembro, o forte relatório privado sobre vagas de trabalho nos Estados Unidos em dezembro já reforçava, desde cedo, a perspectiva mais restritiva para a política monetária americana em 2022, o que se conjuga, no Brasil, a crescentes pressões por reajuste de salário para o funcionalismo federal, resultando em aumento da aversão a risco e redução de exposição à Bolsa em meio a persistentes dúvidas sobre a situação fiscal doméstica.

A piora observada na B3 ao longo da tarde desta quarta-feira colocou as ações e setores de maior peso no Ibovespa no negativo, mesmo aqueles que demonstravam desempenho melhor pela manhã, como bancos - com Itaú PN em queda de 1,90%, e BB ON, de 1,66%, e siderurgia, com Usiminas PNA recuando 5,79%, CSN ON, 2,25%, e Gerdau PN, 1,66%.

A exceção positiva foi Vale ON, que conseguiu fechar a sessão em alta de 0,95%. Mesmo com o dia positivo para o petróleo - embora moderado após a ata do Fed -, Petrobras ON e PN encerraram a sessão em queda, respectivamente, de 4,10% e 3,87%.

Câmbio

O tom duro da ata do Fed e a cautela diante do temor de piora das contas públicas, em meio à onda de reivindicação de reajuste salarial por servidores públicos federais, não apenas jogaram o dólar para cima como fizeram o real amargar um dos piores desempenhos entre as divisas emergentes na sessão desta quarta, atrás apenas do rublo e da lira turca.

Pela manhã, o mercado até ensaiou um movimento de realização parcial de lucros, após a alta de 2,05% da divisa nos dois primeiros pregões do ano. Em sintonia com o movimento expressivo de queda da moeda americana lá fora, a taxa de câmbio rompeu a linha de R$ 5,65 e desceu até a mínima de R$ 5,6428.

Mesmo antes da divulgação da ata do Fed, contudo, o dólar já ganhava força por aqui, embora ainda se mantivesse em leve queda, na casa de R$ 5,68. Segundo operadores, após movimentos de ajustes e realização de lucros pela manhã, investidores remontavam posições defensivas, à espera do BC americano e de olho na movimentação do funcionalismo público. Pesou no mercado a notícia de que 150 auditores-fiscais do Trabalho já deixaram postos de chefia ou coordenação, seguindo a toada de servidores da Receita Federal e do Banco Central, que entregaram cargos de chefia. Categorias diversas pressionam por reajustes após o governo reservar espaço de R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022 contemplar apenas polícias federais.