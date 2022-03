Fed eleva taxa de juros pela primeira vez desde 2018 para nível entre 0,25% e 0,50% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu elevar a taxa de juros de referência em 0,25 ponto porcentual, para a faixa entre 0,25% e 0,50% ao ano. De acordo com o comunicado da decisão, o Fed prevê que aumentos contínuos dessa faixa podem ser apropriados.

É a primeira vez que o Fed eleva os juros desde 2018.

A maioria dos dirigentes votou pela alta de 25 pontos-base, exceto James Bullard, que preferiu nesta reunião aumentar a faixa em 50 pontos-base para 0,50% a 0,75%.

O Fed avalia que a inflação nos Estados Unidos se mantém elevada, refletindo problemas de oferta e demanda relacionados com a pandemia e a alta nos preços de energia.

No comunicado de sua decisão de política monetária, a autoridade avalia ainda que a questão reflete pressões de preços "mais amplas". Já os indicadores de atividade e emprego continuaram a se fortalecer, na visão do Fed. Os ganhos no emprego foram fortes nos últimos meses, e o desemprego caiu substancialmente, afirma a autoridade.

Segundo o banco central, a invasão da Ucrânia pela Rússia está causando enormes prejuízos humanos e dificuldades econômicas.

As implicações para a economia dos Estados Unidos são altamente incertas, avalia o Fed, mas, no curto prazo, a invasão e os eventos relacionados provavelmente criarão uma pressão adicional para a inflação e pesarão na atividade econômica, projeta a autoridade. / COLABORARAM LETÍCIA SIMIONATO, MATHEUS ANDRADE, GABRIEL CALDEIRA, GABRIEL BUENO DA COSTA, ILANA CARDIAL E FRANCINE DE LORENZO