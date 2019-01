Federal Reserve mantém taxa básica de juros nos Estados Unidos

Os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiram, por unanimidade, manter a taxa dos Fed funds inalterada na faixa entre 2,25% e 2,50% nesta quarta-feira.

A decisão de não alterar os juros era amplamente esperada por analistas e pelo mercado.

Em comunicado, o Fed afirmou que a atividade econômica "vem crescendo a uma taxa sólida", quando antes utilizava "forte" para caracterizá-la, e afirmou que continua a ver uma "sustentada expansão", além de condições "fortes" do mercado de trabalho e inflação perto da meta da instituição, de 2%. No longo prazo, as expectativas de inflação, acrescenta, "pouco mudaram".

O banco central ainda reforçou que "à luz dos desenvolvimentos econômicos e financeiros globais e das pressões inflacionárias moderadas, o Fomc será paciente" ao determinar ajustes futuros na taxa de juros.