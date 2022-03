FedEx planeja testes de entregas com drone nos Estados Unidos

A FedEx Express planeja começar os testes dos serviços de entrega por drone a partir do ano que vem. Desenvolvido pela Elroy Air, o drone Chaparral pode coletar de forma autônoma cerca de 230 quilos de carga e realizar a entrega por via aérea para destinatários a 480 quilômetros de distância.

O sistema autônomo de carga aérea será testado na movimentação de remessas em trajetos de cerca de 800 metros entre unidades da FedEx. Em nota, a empresa informou que o drone é capaz de fazer voos de longo alcance sem a necessidade de infraestrutura, como aeroportos ou estações de recarga.

O projeto está em desenvolvimento desde 2020, com o objetivo de facilitar o envio de mercadorias do comerciante ao consumidor por via aérea. Para isso, as empresas esperam que as autorizações para os testes de voo saiam já no ano que vem. De acordo com a FedEx, o sistema é o primeiro negócio desse tipo nos Estados Unidos.