Feirão de empregos oferece 700 vagas em hotéis em SP

O 1º Feirão do Emprego organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo (Sinthoresp) oferecerá mais de 700 vagas de emprego em São Paulo. O evento ocorre na sede do sindicato na capital paulista na próxima quarta-feira, dia 13 de julho, das 08h às 17h.

A ação, uma parceria com a Comissão de Administração de Pessoal da Indústria Hoteleira (Capih), surge no cenário de reaquecimento do setor de hotelaria que, após uma queda brusca na taxa de ocupação durante a pandemia, voltou a contratar.

Entre as empresas com postos de trabalhos disponíveis estão grandes redes hoteleiras, como Accor, Atlantica, Blue Tree, Ca'd'Oro, Estanplaza, Hilton, IHG, Intercity, L'Hotel, Meliá, Palácio Tangará, Panamby, Renaissance, Slaviero, Tivoli e Unique.

O Sinthoresp informa que, entre as oportunidades, estarão disponíveis vagas de estagiários, ajudantes de limpeza, camareiras, garçons e recepcionistas, assim como cargos que exigem conhecimento mais técnico, nas áreas administrativa e de manutenção. Haverá, ainda, postos que contemplam pessoas com deficiência.

Segundo o Secretário-geral do Sinthoresp, Rubens Fernandes da Silva, há inclusive vagas para pessoas sem experiência, que passarão por treinamentos para a função se forem contratadas.

A demanda é diversa, explica Silva. De acordo com o último balanço das vagas disponíveis no feirão, serão 723 postos para 149 cargos diferentes.

Na data, uma equipe estará responsável pela triagem, apoio e encaminhamento dos interessados aos diversos estandes dos hotéis. Os interessados devem comparecer no local com identidade (RG), CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. A organização recomenda o cadastro antecipado do currículo no site https://emprego.sinthoresp.com.br.

O atendimento será realizado por retirada de senha e ordem de chegada até 17h.

Reaquecimento do setor

De acordo com o Secretário-geral do Sinthoresp, os serviços de hospedagem passaram por uma “retração violenta devido à pandemia. Nesse período, quase metade das vagas do setor foram extintas”.

Em 2020, o estado de São Paulo perdeu 6.410 vagas nos serviços de hospedagem (hotéis, apart-hotéis, motéis, albergues, pensões e outros alojamentos). Desse total, a maior perda está concentrada nos hotéis, que eliminaram 5.811 vagas no ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) organizados pelo Sinthoresp.

Agora, com a volta de muitas das atividades, Silva destaca que os hotéis já estão apresentando ocupações interessantes, o que aumentou a demanda por pessoal. “As empresas estão com muitas vagas não preenchidas neste momento”, afirma.

Nos 12 meses entre junho de 2021 e maio de 2022, as atividades de alojamento e alimentação no Brasil registraram um saldo positivo de 276.315 novas vagas, uma alta de 17,83% das admissões no setor, segundo as informações mais recentes do Caged.

1º Feirão do Emprego do Sinthoresp

Data: 13/07/2022

Hora: 8h às 17h

Local: Sede do Sinthoresp - Rua Taguá, 282, Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim (linha azul).