Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em novembro

A Serasa realiza, até o dia 30 de novembro, o Feirão Limpa Nome para pessoas com dívidas e contas atrasadas. Desta vez, os descontos poderão chegar a até 99% do valor devido, com mais de 50 empresas participantes.

Empresas participantes do Feirão Limpa Nome da Serasa

Algar

Anhanguera

Ativos

Avon

Banco BMG

Banco do Brasil

Bradesco

Caetelem

Calcard

Carrefour

Casas Bahia

Cemig

Claro

Conect Car

Confiança

CPFL

Credsystem

Crefisa

Digio

Di Santinni

Elmo

Energisa

Fama

Havan

Hipercard

Hoepers

Ipanema

Itapeva

Itaú

Koerich

Kredil

Light

Nosso Lar

Novo Mundo

Oi

PagBank

Pernambucanas

Pitágoras

Ponto Frio

Porto Seguro

Quatro Estações

Renner

RGE

Recovery

Riachuelo

Santander

Sky

Sorocard

Tenda

Tribanco

Tricard

Unic

Uniderp

Unime

Unopar

Vivo

Zema

De acordo com a birô de crédito, a iniciativa tem potencial de beneficiar até 64 milhões de pessoas. As renegociações podem ser feitas sem sair de casa, por meio de canais digitais da Serasa. São eles: o site da Serasa Limpa Nome, o Whatsapp da companhia, no número (11) 9-9575-2096, ou no aplicativo, disponível para Android e iOS.

Uma novidade neste feirão é a possibilidade de fazer a negociação com as empresas em agências dos Correios em todo o Brasil. De acordo com a Serasa, mais de 7 mil agências atenderão os consumidores. É só chegar ao locar mais fácil de acesso e solicitar o atendimento.

Nesta edição do Feirão Limpa Nome não há limite de valor para ser renegociado com as empresas, diferentemente de outras edições realizadas neste ano. Qualquer dívida pode ser renegociada, com descontos que podem chegar a 99%.