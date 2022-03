Serasa inicia Feirão Limpa Nome 2022 para renegociação de dívidas com até 99% de desconto

Consumidores com contas atrasadas podem renegociar suas dívidas até o fim de março no Feirão Limpa Nome 2022, da Serasa. A empresa de crédito oferece negociações que chegam a 99% do valor total da dívida com mais de 100 empresas participantes.

No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas. Dessas, 20 milhões podem ser negociadas por até R$ 100 e mais de 15 milhões, por R$ 50.

A ação, que teve início na segunda, 7, realizou mais de 134 mil renegociações no primeiro dia. Os interessados têm até o dia 31 de março para aderir, tanto digital como presencialmente.

O consumidor deve entrar nos canais oficiais da Serasa:

Já quem prefere realizar o atendimento de forma presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo País que também oferecem as condições e descontos especiais do Feirão, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60. Procure a agência mais próxima da sua casa neste link.

Tradicionalmente, o Feirão Limpa Nome acontece em novembro. Mas, de acordo com o cenário econômico e da inadimplência no país, a Serasa pode avaliar edições emergenciais, como a de março deste ano. "Como o início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado, anunciamos uma edição emergencial em março para auxiliar o maior número de brasileiros neste momento de recomeço e retomada econômica", disse a empresa, por meio de nota.