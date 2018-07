Feirão vende veículos por R$ 250

Carros por até R$ 250, os verdadeiros populares, são vendidos na periferia de São Paulo, onde a crise no mercado automobilístico ainda não é crítica. "O movimento de vendas continua, aqui não tem crise não", afirma Sérgio Alves de Oliveira, no ramo há 15 anos. "Aqui só vendemos carro velho, de R$ 3 mil para baixo; preço acima disso não sai." A maioria dos modelos oferecidos na Over Car, no Jardim Iguatemi, zona leste da cidade, tem pendência de documentação e multas não pagas. "Mas ele andam e a procedência é boa", afirma Oliveira. "Para quem precisa do carro só para circular na região, por exemplo para recolher sucata, tá bom. Mas se o comando (Polícia) pegar, o carro fica." Na semana passada, a Over Car oferecia um Voyage 83 por R$ 250, um Chevette 85 por R$ 700 e um Fusca 71 por R$ 1,3 mil. Caso o interessado queira regularizar o Voyage, vai gastar mais R$ 3 mil. Estudo do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) mostra que 6% da frota brasileira atual, mais de 1,5 milhão de veículos, tem mais de 21 anos. Em 2000, a participação estava em 9%. Já modelos com 16 a 20 anos correspondem a 10% da frota, ou 2,5 milhões de veículos.