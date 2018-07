Fenabrave: venda de carro zero somou 2,3 milhões no ano As vendas de automóveis e comerciais leves somaram 231.314 unidades em dezembro, um crescimento de 2,46% ante novembro e alta de 18,05% em relação a igual período de 2006, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No ano inteiro, as vendas dos dois segmentos totalizaram 2.342.059 unidades, uma expansão de 27,80%. Segundo a entidade, as vendas de caminhões somaram 8.937 unidades em dezembro, uma queda de 5,49% sobre novembro e crescimento de 22,06% ante igual período do ano anterior. No acumulado do ano, o segmento registrou expansão de 30,22%. As vendas de ônibus cresceram 8,25% em dezembro em relação a novembro, totalizando 2.007 unidades. Na comparação com igual mês de 2006, houve um crescimento de 30,83%. No ano completo, o segmento de ônibus registrou avanço de 15,39%, totalizando 22.151 unidades. Motos Segundo a Fenabrave, foram comercializadas 164.427 motos em dezembro, o que representa um crescimento de 2,16% sobre novembro, e de 25,38% ante dezembro de 2006. No acumulado do ano, houve crescimento de 32,68%, totalizando 1.708.640. Já o segmento de implementos rodoviários encerrou dezembro com queda de 4,28% nas vendas, com um total de 2.748 unidades. Em relação a dezembro de 2006, houve crescimento de 3,50%. Em todo o ano de 2007, o segmento apresentou expansão de 2,96%, para 35.620 unidades.