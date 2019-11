Feriado em SP fecha B3 e mercado opera em outras praças com menos liquidez

Com o feriado da Consciência Negra em São Paulo, a B3 fica fechada nesta quarta-feira, 20, e não há negócios nos mercados futuros. Mas o mercado de câmbio realiza operações no balcão de bancos e corretoras em outras praças do País e a liquidez deve ser fraca. O Banco Central deve fazer a coleta de taxas para a formação da Ptax, que será definida após às 13 horas. Na terça, o dólar à vista fechou em R$ 4,1989 e acumula em novembro alta de 4,73% ante o real.

Na agenda do dia, os investidores ficam na expectativa pelo Supremo Tribunal Federal, que começou a decidir se há necessidade de autorização judicial prévia para compartilhamento de informações sigilosas por órgãos de fiscalização, como a Receita e o Coaf.

No Senado, após uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, senadores decidiram patrocinar um projeto de lei para autorizar a prisão após condenação em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou a votação do texto nesta quarta-feira, 20, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário da Casa.

Além disso, no exterior, o humor é negativo nas Bolsas em meio ao impasse comercial entre Estados Unidos e China e preocupações com a posição norte-americana, que apoia manifestantes em Hong Kong.

Os agentes econômicos aguardam a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (16h30), quando o mercado de câmbio estará praticamente fechado.