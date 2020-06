Ferramenta online garante venda de imóveis durante pandemia

A pandemia pegou a imobiliária digital Apê11 num momento de transição. Em fevereiro, a startup tinha acabado de investir pesado numa ferramenta de busca mais ampla, que permite selecionar o imóvel levando em conta uma combinação simultânea de 30 variáveis De lá para cá, a empresa conseguiu vender nove imóveis, num momento complicado para o mercado imobiliário. Sem essa ferramenta digital que facilita encontrar o imóvel na medida certa, teria sido mais difícil ter fechado negócios na pandemia, diz Leonardo Azevedo, sócio-diretor.

Qual é o diferencial da empresa neste momento em que as pessoas não estão saindo de casa?

Temos uma ferramenta chamada lupa Apê11 que iniciamos em fevereiro, um mês antes da pandemia. Ela permite buscar um imóvel levando em conta a combinação de 30 variáveis, desde o preço, valor do condomínio, infraestrutura urbana, proximidade de metrô, parques, número de vagas de garagem, entre outras, por exemplo. Tudo usando mecanismos de georefenciamento. Você pode dizer, por exemplo, que é amante da natureza e que se interessa pelo bairro de Moema. Essa ferramenta permite fazer uma oferta direcionada, esse é o diferencial.

Quantos negócios foram fechados na pandemia com o uso dessa ferramenta?

Desde março, foram nove negócios. Sem essa ferramenta, seria mais difícil ter fechado negócios num momento em que as pessoas estão isoladas.

Como foi o processo de negociação desses imóveis?

Tivemos alguns casos surpreendentes: propostas que foram originadas digitalmente de pessoas que não tinham visitado os imóveis. E as propostas eram sérias. Tivemos um caso de um imóvel no Belém que a pessoa já conhecia o condomínio. Ela fez a proposta e fechou a compra sem visitá-lo. As outras vendas começaram no online, com a negociação das propostas, e o fechamento da compra foi no offline.

A venda online é uma tendência?

Ainda não se conseguiu eliminar a figura humana no processo de compra e venda imobiliária. A explicação psicológica é que a decisão é muito grande para ser tomada dessa forma. O nosso modelo começa muito intenso no online, é assistido por dados e, em algum momento, vai para o offline.

Qual é o perfil da Apê11?

Hoje temos 4,5 mil imóveis residenciais na prateleira na cidade de São Paulo, em 24 microrregiões ao redor do centro.