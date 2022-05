FGTS: Governo permite que mulheres saquem o dinheiro para bancar cursos de qualificação

BRASÍLIA - A nova rodada de medidas trabalhistas que será anunciada nesta quarta-feira, 04, pelo governo federal deve prever a possibilidade de mulheres sacarem o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de cursos de qualificação, apurou o Estadão/Broadcast. A proposta também prevê que as mulheres sejam reembolsadas pelo pagamento das creches para os filhos ou saquem recursos do FGTS para custear essa despesa.

Outo trecho da MP flexibiliza o regime de trabalho dos pais após o fim da licença maternidade. Pelo texto enviado ao Congresso, os pais poderão adotar regime de trabalho em tempo parcial, o regime de compensação por meio de banco de horas e jornada de 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso. A norma ainda autoriza a antecipação de férias para os pais e a flexibilização dos horários de entrada e saída.

Leia Também Saque extra do FGTS de até R$ 1 mil é liberado para nascidos em março

A liberação gradativa de recursos do FGTS para aquecer a economia em um cenário de juros altos tem sido uma tônica da gestão Bolsonaro, amarrada pelo baixo espaço de manobra com recursos do Orçamento.

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para este ano se deve principalmente à fatia do eleitorado feminino. Segundo levantamento da Quaest, Lula tem 47% da preferência entre as mulheres, e Bolsonaro, 25%. A vantagem cai consideravelmente entre os eleitores masculinos: 43% preferem o ex-presidente, enquanto Bolsonaro aparece com 38%.

Outras medidas do pacote

Também foi formalizada hoje a possibilidade de formalização de trabalhos temporários no campo, para tentar combater o chamado "gato rural" e as situações de trabalho escravo, como antecipado pela reportagem na semana passada. O governo defende que não haverá precarização ou desincentivo a contratações permanentes nas grandes propriedades.

Além disso, o governo anunciou a flexibilização para as empresas cumprirem as cotas de jovens aprendizes. Entre as mudanças deve estar a contagem em dobro dos jovens considerados vulneráveis. Ou seja, cada jovem em situação de miséria contratado pelo programa contaria como dois aprendizes para se atingir a cota (de 5% a 15% do quadro de funcionários).