FGTS: trabalhadores nascidos em setembro podem sacar até R$ 1 mil a partir deste sábado

Os trabalhadores nascidos em setembro poderão receber o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$ 1 mil, a partir deste sábado, 28.

O crédito do saque extraordinário será realizado de forma automática na conta do Caixa Tem, em nome do trabalhador.

Segundo a Caixa Econômica Federal, em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.

Os recursos começaram a ser liberados em 20 de abril, para os nascidos em janeiro. O prazo final para a retirada do dinheiro é até o dia 15 de dezembro deste ano.

Caso o trabalhador não realize o saque, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador, diz a Caixa.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

Nascidos em janeiro recebem em 20/04

Nascidos em fevereiro recebem em 30/04

Nascidos em março recebem em 04/05

Nascidos em abril recebem em 11/05

Nascidos em maio recebem em 14/05

Nascidos em junho recebem em 18/05

Nascidos em julho recebem em 21/05

Nascidos em agosto recebem em 25/05

Nascidos em setembro recebem em 28/05

Nascidos em outubro recebem em 01/06

Nascidos em novembro recebem em 08/06

Nascidos em dezembro recebem em 15/06

Para saber se tem direito ao saque extraordinário, assim como os valores e as datas de pagamento, o trabalhador pode consultar o aplicativo FGTS ou o site e as agências da Caixa.