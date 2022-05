FGTS: Trabalhadores nascidos em junho podem fazer saque extraordinário a partir de 18 de maio

A partir desta quarta-feira, 18, os trabalhadores nascidos em junho poderão fazer o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS.

As movimentações do saque extraordinário estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano. Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS: