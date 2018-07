FGV: cresce a intenção de viajar nos próximos 6 meses Os brasileiros pretendem viajar mais este ano. De acordo com a Sondagem de Expectativa do Consumidor, pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Embratur, em janeiro a intenção de viagem dos brasileiros alcançou o porcentual de 30,5% para os próximos seis meses. Este índice é 12,9% maior que o apresentado em janeiro de 2007, quando 27% dos brasileiros demonstraram desejo de viajar. A pesquisa aborda três questões: a intenção de viajar, o destino (se dentro ou fora do País) e o meio de transporte. Dos que apresentaram o desejo de viajar, 82,2% deverão visitar destinos turísticos nacionais, 5,4% a mais que no início do ano passado (78%). Os brasileiros que afirmaram ter intenção de viajar para o exterior equivalem à pesquisa de janeiro de 2007, isto é, 15 pretendem fazer uma viagem internacional. Transporte O automóvel é o meio de transporte preferencial (42%), que somado ao ônibus (12,4%), confirma a intenção de visitas a destinos nacionais. Mas a intenção de viajar de avião cresceu expressivamente, para 40,3%, o que significa um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2007, quando 36,5% dos brasileiros disseram ter intenção de utilizar o meio de transporte aéreo. Para os próximos meses, a Embratur já solicitou a inclusão de novos itens a serem pesquisados: para quais regiões do Brasil o turista pretende viajar, com quem e qual o meio de hospedagem. A pesquisa da FGV foi realizada com famílias de todas as faixas de renda, em sete regiões metropolitanas do País: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e Recife.