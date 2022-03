Especialistas da FGV debatem estagnação da economia em seminário com o 'Estadão'

RIO - Após se recuperar das perdas causadas pela covid-19, a economia brasileira deverá seguir num ciclo de estagnação que poderá durar, pelo menos, até 2023. Esse é o quadro que será discutido nesta quinta-feira, 10, às 10 horas, por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), no I Seminário de Análise Conjuntural de 2022, evento on-line organizado pela entidade em parceria com o Estadão.

O quadro de estagnação para este e o próximo ano já estava desenhado antes mesmo de o crescimento econômico de 4,6% em 2021 ser confirmado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na semana passada.

A inflação elevada levou o Banco Central (BC) a esfriar a demanda com aumentos de juros desde março do ano passado. Esse esfriamento e a própria corrosão da renda pelo encarecimento do custo de vida deixam a economia brasileira sem motores para impulsionar o crescimento.

Nos dados divulgados pelo IBGE, o crescimento econômico do quarto trimestre do ano passado até veio acima do que apontavam as projeções de analistas, mas a invasão da Ucrânia pela Rússia, há duas semanas, disparou uma onda de pessimismo com o desempenho da economia deste ano.

O Ibre/FGV não alterou suas projeções, nem por causa do crescimento do fim de 2021 nem por causa da guerra, disse a pesquisadora Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro Ibre e uma das debatedoras do seminário on-line.

A expectativa da equipe do Ibre/FGV é de crescimento de apenas 0,6% neste ano, seguido de avanço de 1,0% em 2023. O desempenho é descrito como “péssimo” por Matos. Se confirmado, sequer será suficiente para manter estável o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, ou seja, o valor gerado por todos os bens e serviços da economia, ponderado pelo tamanho da população.

Como o crescimento vegetativo da população se mantém, a estagnação da economia resulta em queda do PIB per capita – mesmo com a recuperação recente, o indicador ainda não voltou ao nível de antes da pandemia.

Embora os pesquisadores do Ibre/FGV não tenham revisado para baixo suas projeções de crescimento, os riscos introduzidos pela guerra na Ucrânia tendem a levar a um desempenho ainda pior. Ainda que os efeitos não sejam catastróficos – o País não tem vulnerabilidade externa, pois a valorização generalizada das cotações de matérias-primas atrai dólares para o mercado nacional, segurando a taxa de câmbio –, entre prós e contras, o impacto do conflito armado no Leste Europeu deverá ser negativo. São esperados inflação maior e crescimento econômico menor.

Segundo Matos, para 2022, o baixo crescimento de 0,6% deverá ser garantido por um movimento remanescente de “normalização” do funcionamento de negócios do setor de serviços que dependem do contato social, como bares, restaurantes e hotéis, por alguma recuperação da agropecuária, após a forte estiagem de 2021, e pela indústria de petróleo e mineração.

Para 2023, o avanço de 1,0% é ameaçado pela eventual necessidade de o BC manter juros elevados por mais tempo – caso a inflação demore mais a ceder, por causa dos efeitos da guerra na Ucrânia – e pelos rumos da política econômica do próximo governo federal, que, afinal, dependem das eleições gerais de outubro.

Além de Matos, participam do I Seminário de Análise Conjuntural de 2022 os pesquisadores Armando Castelar e José Júlio Senna. O debate será moderado por Adriana Fernandes, jornalista do Estadão. O evento está marcado para as 10 horas. Mais informações e inscrições: https://evento.fgv.br/analiseconjuntural_1/