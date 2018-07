FGV: índice da indústria de SP subiu 0,2% em dezembro O Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de São Paulo subiu 0,2% em dezembro do ano passado ante mês anterior. Em novembro de 2007, o índice teve queda de 0,2% ante outubro do mesmo ano, na série com ajuste sazonal. Essa é a décima edição desse indicador mensal, elaborado por meio de parceria entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a AES Eletropaulo. O objetivo do indicador é de antecipar as tendências da atividade industrial no Estado de São Paulo. A queda de 0,2% ocorrida em novembro no sinalizador foi uma espécie de "previsão" antecipada, fornecida pelas duas instituições - assim como o aumento de 0,2% divulgado hoje. No comunicado anunciado hoje, a fundação e a Eletropaulo esclarecem que, em novembro, o SPI teve, na verdade, queda de 1,6%. Portanto, a taxa de elevação em dezembro divulgada hoje também está sujeita a atualizações, no próximo anúncio do SPI. Portanto, a FGV e a Eletropaulo informam que os resultados mensais são preliminares, sujeitos a revisão. Em comunicado, as instituições avaliam que o resultado "indica uma leve reversão do ritmo da atividade econômica na indústria paulista após a redução de 1,6% verificada no mês anterior. Em termos acumulados, nos últimos 12 meses até dezembro de 2007 a taxa de crescimento da indústria paulista alcançaria 6,3%, superior à de 5,6% registrada no acumulado até novembro do ano passado, segundo dados do IBGE".