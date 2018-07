FGV: inflação medida pelo IGP-DI foi de 7,89% em 2007 A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) encerrou o ano de 2007 com alta de 7,89%. Em 2006, o índice subiu 3,79%. A informação foi revelada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que anunciou também o índice de dezembro - que subiu 1,47%, ante avanço de 0,75% em novembro. Embora não seja mais usada para reajustar a tarifa de telefone, a taxa acumulada do IGP-DI ainda é usada como indexadora das dívidas dos Estados com a União. Com o resultado anual do índice, o ano de 2007 apresentou a quarta menor taxa do Plano Real, perdendo apenas para as de 2005 (1,22%); a de 1998 (1,70%); e a de 2006 (3,79%). Ao se comparar toda a série histórica do índice, iniciada em 1945, essa é a oitava menor taxa, perdendo apenas para as taxas anuais de 2005 (1,22%); de 1998 (1,17%); de 1947 ( 2,73%); de 2006 (3,79%); de 1957 (6,96%); de 1997 (7,48%); e a de 2003 ( 7,67%). No caso dos três indicadores que compõem o IGP-DI de dezembro, o Índice Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) subiu 1,9% em dezembro, ante alta de 1,45% em novembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) teve aumento de 0,70% em dezembro, ante elevação de 0,27% em novembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-DI) subiu 0,59% em dezembro, ante alta de 0,36% em novembro. O período de coleta de preços para o IGP-DI de dezembro foi do dia 1º a 31 do mês passado.