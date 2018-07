FGV: inflação pelo IPC-S sobe em 6 de 7 capitais A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anunciou hoje os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Das sete cidades pesquisadas, seis apresentaram aceleração de preços, entre a primeira prévia de janeiro e a quarta prévia de dezembro do ano passado. A inflação em São Paulo ganhou força, no âmbito do IPC-S. Segundo a FGV, os preços na cidade subiram 0,85% no âmbito do índice apurado até a segunda-feira desta semana (dia 7), em comparação com a elevação de 0,71% no indicador anterior, medido até o dia 31 de dezembro. De acordo com a fundação, foram apuradas elevações de preços mais intensas, no período, nas cidades de Brasília (de 0,69% para 0,90%); Belo Horizonte (de 0,53% para 0,66%); Rio de Janeiro (de 0,58% para 0,79%); Salvador (de 1,12% para 1,74%); Porto Alegre (de 0,26% para 0,30%); e na já citada São Paulo. A única cidade a apresentar desaceleração de preços foi a de Recife (de 1,14% para 0,98%). Ontem, a FGV anunciou o resultado do IPC-S referente à primeira prévia de janeiro, que subiu 0,89%. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador.