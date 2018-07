FGV: IPC-S ganha fôlego em 5 de 7 capitais até o dia 7 A inflação no varejo da cidade de São Paulo ganhou força, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,53% no período de até 7 de dezembro, em comparação com a alta de 0,42% apurada no IPC-S anterior, de até 30 de novembro. Das sete capitais usadas para cálculo do índice, cinco apresentaram elevação de preços mais intensa na passagem do IPC-S de até 30 de novembro para o índice de até 7 de dezembro. Além de São Paulo, houve acelerações de preços em Salvador (de 0,22% para 0,40%); Porto Alegre (de 0,87% para 0,97%); Recife (de 0,39% para 0,64%); e Rio de Janeiro (de 0,85% para 1,17%). As outras capitais apresentaram taxa de inflação menos intensa, no mesmo período. É o caso de Brasília (de 0,80% para 0,79%); e de Belo Horizonte (de 0,74% para 0,73%). Embora todas as cidades contribuam para a formação da taxa do IPC-S, a inflação na cidade de São Paulo é a de maior peso no cálculo do índice - cujo resultado completo também mostrou aceleração (de 0,56% para 0,73%), entre a quarta quadrissemana de novembro e a primeira quadrissemana de dezembro, conforme anunciado ontem pela FGV.