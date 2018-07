FGV: IPC-S sobe 0,73% na semana até o dia 7 O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 7 de dezembro subiu 0,73%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No índice anterior, de até 30 de novembro, a fundação apurou alta de 0,56%. Segundo a FGV, esta foi a maior taxa apurada para o índice desde a primeira semana de julho de 2008, quando o indicador teve alta de 0,79%. A aceleração da taxa do IPC-S foi influenciada por elevações de preços mais intensas em todas as sete classes de despesa usadas para cálculo do índice. As taxas de inflação mais intensas foram encontradas nas movimentações de preços em Alimentação (de 0,99% para 1,36%); Habitação (de 0,52% para 0,58%); Vestuário (de 0,61% para 0,62%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,42% para 0,54%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,35% para 0,47%); Transportes (de 0,13% para 0,24%); e Despesas Diversas (de 0,04% para 0,17%). Mas a principal contribuição para a aceleração do índice novamente partiu dos alimentos. Houve uma forte intensificação na taxa de inflação de Hortaliças e Legumes (0,85% para 6,88%), que respondeu por 46% da taxa de Alimentação. Entretanto, a fundação informou que itens alimentícios de peso no orçamento familiar apresentaram recuos em suas taxas de variação, no mesmo período. Entre os destaques estão as deflações mais intensas e desacelerações de preços encontradas em arroz e feijão (-3,85% para -4,88%), carnes bovinas (2,61% para 1,70%) e óleos e gorduras (-0,06% para -0,55%). Ao analisar a movimentação de preços entre os produtos, no âmbito do IPC-S de até 7 de dezembro, a FGV informou que as mais significativas altas de preço no varejo foram apuradas em tomate (49,97%); mamão papaia (23,27%); e aluguel residencial (0,81%). Já as mais significativas quedas de preços foram apuradas em feijão carioquinha ( -16,33%); limão (-8,96%); e manga (-17,02%).