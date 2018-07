FGV: maiores altas do IPC-S foram em alimentos e tarifas Ao analisar a movimentação de preços entre os produtos, no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) apurado até ontem, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou que as mais expressivas altas de preço foram registradas nos setores de alimentação e de tarifas. Segundo a fundação, as elevações de preços mais significativas, no âmbito do índice, foram apuradas no feijão carioquinha (41,83%); na tarifa de ônibus urbano (0,96%) e no tomate (15,41%). Por sua vez, as quedas de preço mais expressivas foram verificadas nos preços da batata-inglesa (-10,27%); do limão (-16,31%); e do leite tipo longa vida (-1,19%).