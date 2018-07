FGV: maioria não pretende viajar no carnaval Levantamento especial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que aumentou o porcentual de consumidores que não planejam viajar no carnaval este ano, em comparação com viagens na mesma data no ano passado. A informação é do coordenador de sondagens conjunturais da fundação, Aluísio Campelo. Segundo ele, de um total de mais de 2 mil domicílios pesquisados, entre os dias 28 de dezembro do ano passado e 21 de janeiro deste ano, 62,9% não planejam viajar nesse feriado este ano. Em igual período no ano passado, esse porcentual era de 58,5%. Já a parcela dos que planejam viajar no carnaval deste ano permaneceu praticamente estável, com porcentual de 28% entre os pesquisados. No ano passado, a fatia dos que pretendiam viajar era de 28,8% do total de entrevistados para a mesma pesquisa. Na análise de Campelo, capitais como Rio de Janeiro e Salvador tiveram influência nesse resultado. "O consumidor dessas capitais tem procurado aproveitar mais o carnaval em suas regiões, e por isso prefere não viajar", disse. Gastos Entretanto, aumentou o número de foliões que pretendem gastar mais nesse carnaval, do que gastaram no ano passado. Em janeiro, 22,9% dos entrevistados informaram que suas despesas relacionadas à data serão maiores - sendo que, em igual período no ano passado, essa fatia era de 15,5%. "Isso reflete o aumento de renda que o consumidor teve", afirmou o economista.